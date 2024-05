ACP vence o Iguaçu pela segunda rodada da Série B

Em partida realizada na tarde deste sábado (11/05), o ACP venceu a equipe do Iguaçu pelo placar de 4 a 1. A partida foi válida pela segunda rodada da primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Municipal Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos quatro minutos, Varolo abriu o placar para o ACP.

No segundo tempo, aos seis minutos, Jonas marcar aumentando o placar para o ACP, 2x0. Aos 11 minutos, Jonas marca novamente, ampliando para 3x0 para o ACP. Aos 16 minutos Varolo marca mais um, era o quarto gol do ACP. Aos 41 minutos, Rogério marca para o Iguaçu decretando o placar final: ACP 4x1 Iguaçu.

Na próxima rodada o ACP viajará para enfrentar o Laranja Mecânica. A partida será no próximo sábado, dia 18/05, as 16h e será disputada no Estádio Municipal José Chiappin, o estádio dos Pássaros, em Arapongas.