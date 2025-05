ACP vence o Nacional e se classifica ao mata-mata

O ACP está classificado às quartas de final da Segundona Sanepar 2025. Na tarde deste sábado (16/5), o Vermelhinho venceu o Nacional por 3×0, no Waldemiro Wagner, em duelo válido pela sétima rodada, e garantiu vaga antecipada ao mata-mata.

Vice-líder da competição, o ACP fez valer o fator casa e construiu a vitória com gols de José Cirilo, Manzoli e Miguel.

Assim, o Paranavaí foi a 13 pontos, um a menos do que o líder Galo Maringá. Já o Nacional estacionou nos oito pontos e ocupa a sétima posição.

Gols e melhores momentos você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

Com o apoio da torcida no Waldemiro Wagner, o Paranavaí partiu para cima e tentou sufocar o Nacional. Já aos quatro minutos, Miguel cobrou falta no canto e exigiu boa defesa de Anderson.

Porém, no lance seguinte, o goleiro nada pôde fazer. Após cobrança de escanteio, Cirilo desviou de cabeça na primeira trave e abriu o placar, aos cinco minutos: 1×0.

Em desvantagem, o Nacional conseguir sair da pressão do ACP e ter mais volume de jogo. Aos 26 minutos, Carlinhos recebeu pelo lado esquerdo e finalizou cruzado, mas a bola passou ao lado da trave. Já aos 33′, Wembley arriscou falta de longe e Matheus foi no canto para defender.

Aos 41′, foi a vez do Vermelhinho ameaçar. Dudu recebeu na entrada da área, finalizou forte e tirou tinta da trave de Anderson. Porém, foi mesmo aos 46′ que o time da casa chegou ao segundo gol. Manzoli cobrou falta com curva, a bola pegou no travessão e quicou dentro gol: 2×0 ACP.

Na volta do intervalo, o ACP seguiu em ritmo forte e logo aumentou a vantagem. Aos 10 minutos, Gleidson fez bom lance pelo lado esquerdo e rolou para Miguel, de primeira, mandar para as redes: 3×0 ACP.

Com a vitória assegurada, o ACP apenas administrou o resultado e, com o apito final, pôde comemorar a classificação antecipada. Fim de jogo: 3×0.

Agenda

O ACP volta a campo contra o Iguaçu, no domingo (01/6), às 15h30, no Antiocho Pereira, em União da Vitória. Já o Nacional recebe o Laranja Mecânica, também no domingo, às 15h30, no José Carlos Galbier, em Campo Mourão.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol