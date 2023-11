ACP vence o Rolândia EC pela décima rodada da Série C

Em partida realizada na tarde deste sábado (11/11), o ACP venceu a equipe da Rolândia Esporte Clube pelo placar de 2 a 0. A partida foi válida pela décima rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Municipal Érich Georg, em Rolândia. Esta foi a última partida da primeira fase.

No primeiro tempo, aos 6 minutos, Nicolas abriu o placar para o ACP.

No segundo tempo, aos 16 minutos, Leonardo marcou decretando o placar final, REC 0x2 ACP.

Com este resultado e os demais da rodada, o ACP terminou a primeira fase em 2º lugar do grupo e vai enfrentar o Campo Mourão na semi final do campeonato. O outro classificado é o Nacional, que ainda aguarda os demais resultados para conhecer o adversário.

Veja também: ACP vence a Portuguesa Londrinense pela nona rodada da Série C

A primeira partida da semifinal será no feriado de 15 de novembro quando o ACP receberá o Campo Mourão. A partida da volta será dia 19 de novembro.