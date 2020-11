ACP vence último amistoso antes da estreia no Campeonato Paranaense Série C

O Atlético Clube Paranavaí realizou o seu último amistoso treino antes da estreia no Campeonato Paranaense da Série C, e terminou com vitória por 3 a 0 sobre o time de Paraíso do Norte. Os gols do vermelhinho foram marcados ainda no primeiro tempo pelo atleta Léo.

O ACP foi escalado pelo técnico Rafael Souza para a partida com os atletas; Mim, Márcio, Hiago, Victor Batatais, Victor, Asa, Dada, Welker, Edinaldo, Leo, e Rilber. Durante a partida entraram em campo os atletas; Guilherme, Chimbinha, Edgar, Ricardo, Jhow, Everton, Felipe, Dale, Martinelli, Jean, Gabriel,Patrick, e Alemão.

De acordo com Técnico Rafael Souza, foi um jogo proveitoso para o time, já que o ACP está há uma semana e meia da estreia no campeonato.

“Tivemos 15 finalizações só no primeiro tempo, uma finalização para cada três minutos, e conseguimos encerrar a partida com mais uma vitória. Durante a partida fizemos 13 alterações para que os atletas tivessem “minutagem”, e pudessem adquirir um ritmo maior de jogo. Há uma semana e meia da estreia estamos bem focados, empenhados em fazer um ótimo começo de campeonato, e claro, buscar o nosso objetivo que é o acesso”, disse Rafael.

Durante a pré-temporada o clube realizou sete jogos amistosos contra equipes da região, com sete vitórias, 25 gols feitos e apenas três sofridos.

No próximo sábado o ACP realiza um coletivo visando a estreia no campeonato que será na próxima quarta-feira (18), jogando em casa contra o Campo Mourão, jogo que será transmitido pela TV ACP nas redes sociais oficiais do clube.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí