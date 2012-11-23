ACP vira contra o Laranja Mecânica e avança para semifinal da Segundona Sanepar

De virada, o ACP venceu o Laranja Mecânica por 2 a 1, neste sábado (9), no Estádio dos Pássaros, pelo jogo de volta das quartas de final da Segundona Sanepar e garantiu sua vaga na semifinal.

Na semifinal, o ACP enfrenta o vencedor do duelo entre Patriotas e Nacional, que se enfrentam neste domingo, no Atílio Gionedis, após empataram sem gols no jogo de ida.

O jogo

O jogo foi marcado pela intensidade e muita disputa de bola. No primeiro tempo, o Laranja Mecânica, mesmo com menos posse de bola, conseguiu finalizar mais e esteve mais perto do gol. A melhor chance foi com meia Japa, que finalizou dentro da área, mas parou na defesa do goleiro Cesinha.

Mas o que marcou a etapa inicial foi um confusão entre os jogadores em uma cobrança de lateral. Os atletas do banco de reservas trocaram empurrões e o árbitro expulsou os reservas Miguel e Andrew do ACP, e Fábio do Laranja.

No segundo tempo, aos 3 minutos, o Laranja Mecânica conseguiu chegar ao gol. Vitão se posicionou bem dentro da área e aproveitou o cruzamento para marcar de cabeça.

O empate do ACP não demorou. Aos 11’/2ºT, Cirilo aproveitou a disputa de bola dentro da área, dominou com categoria e encheu o pé no alto, sem chances para o goleiro. 1×1.

Aos 31’/2ºT, o ACP perdeu uma grande chance. Após a cobrança de escanteio, Fernando dominou dentro da área e finalizou muito próximo do gol, mas o goleiro Vinicius fez uma grande defesa para salvar o Laranja.

Mas a virada veio aos 41’/2ºT. Caio chutou de longe e o goleiro Vinicius deu rebote. Marcos Paulo aproveitou e se esticou todo para finalizar de carrinho e garantir a classificação do ACP. No apagar das luzes, o zagueiro Marcio Júnior do Laranja ainda acabou sendo expulso.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol