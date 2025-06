ACP vira no segundo tempo e faz 3×2 no Laranja Mecânica

O ACP conquistou uma grande virada sobre o Laranja Mecânica e saiu na frente no confronto das quartas de final da Segundona Sanepar. Neste domingo (15/6), em Arapongas, o ACP saiu de campo com a vitória por 3×2, na casa do adversário.

O Laranja Mecânica conseguiu sair na frente logo no começo da partida, com um golaço de Guilherme. E ainda ampliou a contagem no primeiro tempo com Ardley. Mas uma expulsão nos acréscimos da etapa inicial acabou sendo fatal.

Com um homem a mais, o ACP foi com tudo para cima no segundo tempo. E nem a boa atuação do goleiro Thiago Igor impediu a virada. Jorginho, Manzoli e Cirilo marcaram para o Vermelhinho, que jogará em casa a partida de volta, que vale a classificação.

O jogo

O Laranja Mecânica conseguiu sair na frente logo início. Aos 3 minutos, em um erro da defesa do ACP, a bola ficou com o meia Guilherme. Ele avançou, bateu forte da entrada da área e acertou no ângulo, marcando um golaço: 1×0.

Na frente no placar, o Laranja administrou o resultado ao longo da primeira etapa. O ACP reagiu, foi ao ataque em busca do empate, mas sem ameaçar a meta com perigo.

Já aos 46 minutos, em mais uma tentativa do time visitante, o goleiro Thiago Igor defendeu cabeçada de Michel e Harrison afastou. A bola foi lançada para Ardley, que avançou em velocidade e bateu rasteiro, ampliando a a vantagem do Laranja Mecânica para 2×0.

Ainda antes do intervalo, o lateral Gabriel Melo, do Laranja, fez falta dura em Fernando, recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho.

Com um homem a mais, o ACP foi com tudo para cima no segundo tempo. E só não conseguiu descontar nos primeiros minutos por causa do goleiro Thiago Igor, que fez duas grandes defesas, em cabeçadas de Anderson Tanque e Cirilo.

Só que aos 22 minutos, não houve como evitar o gol do ACP. O lateral Vitor recebeu dentro da área, tentou o drible e foi desarmado. Mas a bola sobrou limpa na entrada da área para Jorginho, que mandou uma bomba de primeira. A bola bateu na trave e parou na rede: 2×1.

O ACP chegou a marcar de novo aos 42 minutos, mas Gênesis estava impedido na jogada. Porém, nem o gol anulado impediria o empate. Aos 44 minutos, Jorginho lançou na área e colocou a bola na cabeça de Manzoli, que marcou 2×2.

E a reação não parou por aí. Já aos 48 minutos, Daniel Costa bateu escanteio da direita e fez o cruzamento perfeito para Cirilo, que testou com precisão, tirando do alcance do goleiro. Estava decretada a virada do ACP: 3×2.

Agenda

O jogo de volta entre ACP e Laranja Mecânica, pelas quartas de final, será no próximo domingo (22/6), às 15h30, no estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol