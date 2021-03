Atlético Clube Paranavaí se mobiliza para disputar a série C do Campeonato Paranaense 2021

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) já esta se movimentando para a temporada 2021, e para isso esta aguardando Federação Paranaense de Futebol divulgar o calendário do início da competição.

De acordo com Leonardo Amaral, um dos proprietários da empresa JL Soccer, empresa que administra o clube, o ACP ainda não tem elenco formado para esta temporada, e ainda não tem previsão de captação de jogadores para a base e o profissional.

“Nós estamos nos movimentando para disputar a terceirona novamente, mas por enquanto não estamos captando novos jogadores para compor o elenco, ainda estamos aguardando a Federação divulgar o calendário para o início da competição. Outra coisa que quero deixar claro, é que o vermelhinho não esta captando jogadores nem para a base e nem para o time profissional, e ainda não temos data para que isso possa acontecer”, disse Leonardo.

O clube já adiantou que este ano, como na temporada anterior, irá realizar as transmissões dos jogos pelo canal oficial do time e pelo Youtube, para levar as emoções dos jogos até o torcedor.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí