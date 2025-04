Batel e Paranavaí empatam na 2ª rodada da Segundona Sanepar

Batel e ACP entraram em campo neste sábado (19/4), no estádio Waldomiro Gelinski em Guarapuava, pela 2ª rodada da Segundona Sanepar 2025. O jogo reuniu os dois últimos campeões da Terceirona, brigando agora pelo acesso à elite do futebol paranaense. E deu empate: 1×1.

Os dois gols foram marcados no segundo tempo da partida: Andrey pelo Batel e Genesis pelo ACP. Com o resultado, o Vermelhinho fica provisoriamente na terceira colocação na tabela, com 4 pontos (1 empate e 1 vitória), enquando o Lobo é o 5º na classificação (2 empates). A rodada terminha na segunda-feira (21), com a partida entre PSTC e Galo Maringá.

Confira os gols e melhores momentos de todos os jogos na FPF TV no YouTube!.

O jogo

Estreando diante da torcida, o Batel foi para cima e teve boas chances logo no começo da partida. O Paranavaí não ficou atrás e, aos 10 minutos, mandou uma bola na rede, mas pelo lado de fora. Aos 11′ foi a vez do Lobo dar um susto no goleiro adversário, com Guilherne Lisboa na pequena área chutando em cima de Matheus, que fez a defesa.

Guilherme Lisboa teve outra chance de abrir o placar aos 16′, quando recebeu na entrada da área e, de primeira, mandou à direita do gol. O ACP respondeu aos 17, com Gabriel arriscando de fora da área e exigindo uma boa defesa do goleiro.

Aos 36′, cobrança de falta perigosa para o Batel, mas não deu em nada. Já no fim da primeira etapa, aos 44′, o Batel chegou de novo, em uma cobrança de escanteio, mas o zagueiro João Pedro cabeceou nas mãos de Matheus. As equipes foram para o intervalo com 0x0 no placar, apesar das boas chances para os dois lados.

Na segunda etapa, a história foi diferente e, com menos de 1 minuto, as redes balançaram. Andrey, aproveitou a jogada rápida e acertou um chute de fora da área, no canto do goleiro Matheus. 1×0.

A vantagem logo no início poderia desequilibrar o jogo, mas o Paranavaí não demorou para deixar tudo igual. Aos 8′, Genesis recebeu cara a cara com o goleiro Pedro, e fez o segundo dele no campeonato. 1×1.

Aos 21′, Jorginho arriscou de longe e exigiu que Pedro fizesse a defesa. O ACP seguiu tentando e, no lance final, de falta, quase fez o segundo. Mas o placar final foi de empate em 1×1,

Agenda

O Batel volta a campo no domingo (27/4), em União da Vitória, contra o Iguaçu. Jogo às 15h30. Mesmo dia e horário em que o ACP recebe o Galo Maringá no Waldemiro Wagner pela terceira rodada da Terceirona Sanepar.

Todas as partidas você acompanha AO VIVO e DE GRAÇA na FPF TV no YouTube!.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol