Cantor Gusttavo Lima se torna sócio na SAF do ACP

O cantor Gusttavo Lima informou que adquiriu 60% da SAF do ACP, o que o torna investidor majoritário do clube. O percentual restante será da Full Sports e outros investidores, sendo que o ACP ainda manteve 1% da sociedade. Anunciada oficialmente nesta sexta-feira, 09/02, a parceria ainda envolve as empresas VaiDeBet e BP Seguradora em um investimento que se aproxima de R$ 3 milhões.

“A parceria da VaiDeBet (empresa que sou garoto-propaganda) com o Corinthians abriu um horizonte para mim e está me trazendo uma maior ligação com esse ramo dos esportes. Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado”, disse Gusttavo Lima.

“Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós!”, finalizou.

De acordo com o portal Globo Esporte, os investidores ainda se comprometeram a investir nas categorias de base do clube e também montar um time forte para buscar o acesso à elite estadual. Também há a expectativa da construção de um centro de treinamento para os jovens do ACP.

No ano passado o ACP foi campeão da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense, já a estreia do time na segunda divisão deve ocorrer em abril.

Com informações das redes sociais de Gusttavo Lima e do portal Globo Esporte