Com vitória esmagadora, ACP vence a Lusinha e se isola na liderança do campeonato

Na tarde desta quarta-feira (25/11) o vermelhinho do fim da linha, em uma ótima partida, venceu a Portuguesa Londrinense por 6 a 0 jogando em casa no Waldemiro Wagner. Os gols foram de Rilber (4), Welker (1) e Edgar (1).

O ACP termina o primeiro turno líder do campeonato com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias, com 100% de aproveitamento na competição, seguido pela A.Portuguesa com 4 pontos, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota.

De acordo com o Técnico Rafael Souza, o time conseguiu se encaixar na partida e o resultado veio.

“Foi importante terminar a primeira fase líder do campeonato. Hoje vimos que o time esta se encaixando bem, e se continuar assim será um forte nome para a vaga. Nosso elenco é forte, garotos novos e nomes consagrados que estão ai para trazer novamente a alegria ao torcedor paranavaiense”, disse Rafael.

O ACP volta a campo no próximo sábado (28/11), contra o Cambé em casa. Transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí