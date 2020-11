De virada ACP vence o Cambé em casa e já se classifica antecipadamente para a semifinal

O Atlético Clube Paranavaí venceu o Cambé nesta tarde de sábado (28/11) por 5 a 4 e se classificou por antecipação para a semi do Campeonato Paranaense da Série C. O time que saiu atrás no marcador, conseguiu empatar o jogo, e logo após virou a partida. De acordo com o técnico Rafael Souza, foi mais uma partida difícil, um jogo de superação.

“Jogo difícil, muito longe do que estávamos apresentando, começamos impondo nosso ritmo. Intervalo tenso com muitas cobranças, normal no futebol. Tivemos chances de ampliar para 3 a 2, não fizemos com Chimbinha. Mais uma vez nosso banco fez a diferença, atletas tem entrado bem e feito a diferença a nosso favor, foi jogo da superação, sabemos que não vamos conseguir jogar bem todos os jogos, Terceira Divisão é isso. Tivemos muita vontade e dedicação para buscar o resultado”, disse o técnico Rafael.

Rafael começou o jogo com Mim; Márcio, Vitor, Hiago e Ricardinho; Asa, Vitor Batatais, Welker e Chimbinha; Léo e Rilber. Logo após o técnico mexeu no time e colocou Edgar, Silvinho, Felipe Cabeça, Edinaldo e Casão. Gols de Márcio, Chimbinha, Léo, Edinaldo e Rilber.

Segundo Rafael, o importante agora é tentar fazer uma campanha boa para tentar puxar uma final em casa.

“O Importante é que garantimos a classificação antecipada para a semifinal. Possivelmente poderemos ficar em primeiro no geral e definir a semifinal aqui. Nos próximos jogos contra a Portuguesa (dia 02/12) e Campo Mourão (dia 06/12), precisamos vencer para garantir a melhor campanha e trazer uma possível final para Paranavaí. Estou bastante orgulhoso do time, apesar de reconhecer que foi o pior jogo nosso, resultado conseguido pela individualidade, vontade e dedicação do time”. Encerrou o técnico.

O próximo jogo será na próxima quarta-feira contra a Portuguesa no Estádio do Café. A partida será transmitida a partir das 15h30min ao vivo pelas redes sociais do clube.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí