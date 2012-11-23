Em jogo disputado, Rio Branco e ACP empatam em Paranaguá

Em um jogo disputado no Estádio Gigante do Itiberê, Rio Branco e ACP empataram por 1 a 1, neste domingo (5), pela 6ª rodada da Segundona Sanepar. O Leão da Estradinha abriu o placar no primeiro com Dhiordan. Já o ACP buscou o empate na etapa final com Breno.

Com o resultado, o Rio Branco e ACP ficam com 7 pontos, ambos na zona de classificação para a próxima fase.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances, mas o Rio Branco esteve melhor. Aos 27’/1ºT, Dhiordan marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

Já aos 38’/1ºT, em uma jogada idêntica pela direita, novamente Dhiordan aproveitou o cruzamento marcou o gol de cabeça, mas desta vez sem impedimento. 1×0 Rio Branco.

No intervalo, uma forte chuva atingiu Paranaguá e mudou o panorama da partida. Mesmo assim, o gramado sintético do Estádio Caranguejão se manteve em boas condições.

Apesar da chuva, a partida teve mais chances de gol na etapa final. Primeiro, o ACP voltou com outra postura e passou a pressionar os donos da casa.

Porém, a melhor chance no início do segundo tempo foi do Leão da Estradinha. Aos 7’/2ºT, Gabriel Melo chutou de fora da área e obrigou o goleiro Matheus a fazer boa defesa.

Aos 22’/2º, Miguel teve a melhor chance do ACP, em um chute rasteiro de fora da área, que passou perto da trave do goleiro Carlão. No minuto seguinte, o ACP conseguiu chegar ao gol com Victor Hugo, mas o arbitragem marcou impedimento.

O ACP buscou o empate até o fim. Aos 30’/2ºT, o centroavante Gui Sales ganhou no corpo da marcação e chutou forte de fora da área, mas Carlão novamente fez a defesa.

O empate do ACP saiu aos 33’/2ºT. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Breno subiu mais que todo mundo e cabeceou firme no canto do goleiro para marcar o gol. 1 a 1.

Aos 40’/2ºT, o Rio Branco quase marcou o gol da vitória. Bismarck tocou por encobriu o goleiro, mas Caio Gomes salvou em cima da linha, garantindo o empate no placar. Já aos 46’/2º, foi o ACP que quase saiu com a vitória, com uma linda defesa de Carlão no chute de Victor Hugo.

Após o apito final, os jogadores das duas equipes ainda trocaram empurrões, mas o clima foi apaziguado rapidamente.

Outros Jogos

Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:

Prudentópolis 0 X 1 Laranja Mecânica

Araucária 1 X 3 Patriotas

Paraná Clube 3 X 1 Nacional

Batel 4 X 1 Toledo

Agenda

Na próxima rodada, o Rio Branco enfrenta o Patriotas, em Campo Largo, no Atílio Gionédis, no próximo sábado (11). Já o ACP enfrenta o Nacional, no Estádio dos Amadores, em Campo Mourão, no domingo (12).

Fonte: Federação Paranaense de Futebol