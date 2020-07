Empresa JL Soccer paga registro de patente e marca do ACP e garante direitos sobre o nome

A Empresa JL Soccer dos sócios investidores Jair de Souza e Leonardo Amaral, realizou o pagamento na tarde desta sexta-feira (17/7) da patente da marca registrada usada pelo time Atlético Clube Paranavaí. De acordo com os investidores, a patente tem validade por mais 10 anos e agora pertence mais uma vez ao time.



Estádio Waldemiro Wagner





Segundo o Investidor Jair Souza, além de dar continuidade ao trabalho, agora, após dois anos em débito, o clube garante novamente a efetividade de sua marca. "Sabemos que a marca é fundamental para que o projeto continue, por isso demos uma brevidade para acertar o débito, que já estava aberto a pouco mais de dois anos, e agora vamos focar na competição que esta por vir'', disse Jair.

Outra dívida que também estava pendente era com a Federação Paranaense de Futebol, que agora, segundo Jair, já esta praticamente quitada.

"Ao todo a dívida somada ao alvará da Federação estava em R$ 70 mil reais, estamos terminando de quitá-la, e seguimos firmes com o propósito de fazer com que o vermelhinho do fim da linha volte a dar muitas alegrias ao torcedor de Paranavaí", completou Jair.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí