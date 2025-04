Galo Maringá vence o ACP e assume a liderança da Segundona

A Segundona Sanepar 2025 tem um novo líder. Na tarde deste domingo (27/4), o Galo Maringá venceu o ACP por 1×0, no estádio Waldemiro Wagner, em duelo válido pela terceira rodada da competição, e assumiu a ponta da tabela.

Em um jogo movimentado no noroeste paranaense, Eli Jr marcou o gol da vitória no primeiro tempo e manteve a invencibilidade do Galo na Segundona.

Com o resultado, o time maringaense foi a sete pontos e divide a liderança com o Nacional, mas com vantagem no saldo de gols. O ACP, por sua vez, estacionou nos quatro pontos e caiu para a quinta posição.

Gols e melhores momentos da partida você encontra na FPF TV no YouTube.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Galo Maringá foi quem tomou a iniciativa e partiu para cima do ACP no início de jogo. Apesar disso, a primeira boa chegada foi dos donos da casa. Aos 10 minutos, Daniel Costa cobrou escanteio em direção gol e a bola bateu no travessão, quase marcando um gol olímpico.

A resposta do Galo veio aos 14 minutos, quando Córdoba chutou de longe, o goleiro bateu roupa e, no rebote, Adiel mandou por cima do gol.

O confronto seguiu movimentado, com os times alternando lances de perigo. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Adiel cabeceou contra a própria meta e obrigou Caio a fazer uma grande defesa.

Em meio a esse ritmo frenético, aos 21′, Eli Jr arriscou de longe, a bola desviou no defensor e morreu no canto do goleiro Matheus: 1×0 Galo Maringá.

Na frente do placar, o time maringaense seguiu presente no campo de ataque, enquanto o Vermelhinho sentiu o gol sofrido. Assim, o Galo levou a vantagem com autoridade para o intervalo.

Na etapa final, o ACP foi em busca da reação e passou a ficar mais com a bola. Entretanto, o time teve dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária e pouco ameaçava.

Diante da postura do ACP, o Galo pôde explorar os contra-ataques. Aos 22 minutos, após jogada pelo esquerdo, Fábio Magrão recebeu com o gol aberto, mas mandou pra fora e desperdiçou a chance de matar o jogo.

A equipe visitante seguiu bem postada defensivamente e não deu brecha para uma reação do Vermelhinho. Fim de jogo: 1×0 Galo Maringá.

Agenda

Na próxima rodada, o ACP enfrenta o Laranja Mecânica, no sábado (03), às 15h30, no José Chiappin, em Arapongas. Já o Galo Maringá recebe o Foz do Iguaçu, na segunda-feira (05), às 20h, no Willie Davids.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol