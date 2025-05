Laranja Mecânica vence Paranavaí pela Segundona Sanepar

Laranja Mecânica e ACP entraram em campo na noite desta segunda-feira (5/5), no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, fechando a quarta rodada da Segundona Sanepar.

O Vermelhinho trocou de treinador e foi comandado pela primeira vez por Fahel Júnior, vice-campeão da Segundona no ano passado. Já o Laranja buscava os 3 pontos para se reabilitar no campeonato.

Apesar de ter mais posse de bola, o ACP não conseguiu balançar as redes e o Laranja fez 1×0, com Caio. Os outros dois gols saíram nos acréscimos, com Dudu do ACP empatando e Ardley colocando o time da casa de novo à frente no placar.

Com o resultado o Laranja pulou para a 6ª colocação na tabela, já o ACP é o 7ª na classificação.

O jogo

Logo no início da partida, o ACP teve uma chance clara de gol, com Cirilo, que subiu de cabeça e acabou exigindo uma defesa difícil do goleiro Thiago. Aos 12 minutos, nova chance do ACP, com Deivid, que se livrou da defesa e chutou para o gol, mas a bola desviou e acabou subindo demais, indo para fora.

Apesar disso, foi o Laranja que quase marcou e mandou uma bola no travessão, com Matheus. Aos 38’, o mesmo Matheus cruzou e Caio cabeceou para o fundo das redes, fazendo 1×0 para o Laranja Mecânica.

O ACP teve praticamente o dobro de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Na segunda etapa, o Vermelhinho seguiu com dificuldade para ser efetivo. A grande chance veio aos 28’, quando o zagueiro Manzoli quase marcou, mandando rasteiro, para desvio do goleiro Thiago.

Aos 46’, já nos acréscimos, o zagueiro Dudu fez um golaço, pegando de primeira e fuzilando o gol, empatando a partida. 1×1.

Aos 48’ o ACP ainda arriscou de longe, parando no goleiro. Deu tempo para mais um, mas foi do Laranja. Aos 50’, Ardley, depois de um bate e rebate, aproveitou e mandou a bola forte no ângulo, fazendo 2×1 Laranja Mecânica. Placar final.

Agenda

O Laranja Mecânica volta a campo no sábado (10/05), contra o Iguaçu, em União da Vitória, às 15h30. Jogo que terá transmissão da TV Paraná Turismo e da FPF TV. Já o Paranavaí volta a campo no domingo (11), contra o Foz do Iguaçu, às 15h30, no estádio ABC.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol