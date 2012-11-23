Nos pênaltis, ACP elimina o Patriotas e conquista o acesso

Em uma disputa emocionante, o ACP está de volta à elite do futebol paranaense. Com uma vitória por 1 a 0 no tempo normal sobre o Patriotas, o time do Noroeste conquistou o acesso nos pênaltis (3 a 2), neste domingo (24), no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo, pela semifinal da Segundona Sanepar.

O ACP retorna para a primeira divisão após ficar fora da elite desde 2013. O adversário da final será o Paraná. As equipes irão repetir a decisão do Campeonato Paranaense de 2007, quando o ACP conquistou o título.

O primeiro jogo da final será no próximo fim de semana com data e horário que serão definidos pela FPF. Por ter campanha inferior ao Paraná, o ACP será o mandante do primeiro jogo.

O jogo

O Patriotas entrou em campo com a vantagem por ter vencido o ACP fora de casa por 2 a 1. Apesar da cautela, o time da casa soube explorar os contra-ataques.

Precisando do resultado, o ACP teve mais posse de bola no primeira tempo. Mas apesar de trocar passes, quem teve as melhores chances foi o Patriotas.

O centroavante Cristian teve duas chances claras, mas parou no goleiro César Tanaka. Antes do intervalo, o camisa 9 ainda se lesionou em uma dividida com o goleiro ao torcer o joelho e deixar o campo de jogo.

Mas o ACP aumentou a pressão no segundo tempo e chegou ao gol para igualar o placar agregado aos 21’/2ºT. O meia Victor Hugo fez boa jogada individual fora da área pelo lado direito, puxou para a perna esquerda e chutou forte. A bola desviou em João Bernardo e matou o goleiro Luiz Gustavo.

Penalidades

O jogo caiu de ritmo e a vaga na decisão acabou indo para os pênaltis. Na primeira cobrança, Vini Ribeiro perdeu para o Patriotas ao acertar o travessão. No lado do ACP, Yago parou na defesa do Luiz Gustavo, na segunda cobrança.

O ACP teve a chance de passar na frente na quarta cobrança. O goleiro Matheus, que entrou no lugar de Tanaka para a decisão de pênaltis, pegou a batida de Vitinho. Mas na hora de desempatar, Luanderson chutou para fora.

Na quinta cobrança, Ryan isolou para o Patriotas. Do lado do ACP, João Nascimento também perdeu. Luiz Gustavo defendeu.

Já na sexta cobrança, Ataliba perdeu de novo para o Patriotas, com mais uma defesa de Matheus. E foi Marcos Paulo quem converteu o pênalti do acesso. Fim de jogo nas penalidades: 3 a 2 para o ACP.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol