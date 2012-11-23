Paraná vence o ACP e mantém 100% na Segundona Sanepar

O Paraná venceu o ACP por 1 a 0, na tarde deste sábado (14), na Vila Capanema, em duelo válido pela 3ª rodada da Segundona Sanepar. O gol solitário da vitória paranista foi anotado na etapa final pelo zagueiro Thiago Dombroski.
Com o triunfo, o Tricolor mantém 100% de aproveitamento, com três vitórias nas três primeiras rodadas, e segue na liderança da disputa. Já o Vermelhinho segue sem vencer, com três derrotas e nenhum ponto somado.
O jogo
Empurrado pela Vila Capanema cheia, o Paraná iniciou a partida buscando o ataque. Logo aos 6 minutos, Bruno Dip aproveitou rebote na entrada da área, mas arrematou para fora. Um minuto depois, o Tricolor fez boa troca de passes, mas Clayton bateu sem força nas mãos do goleiro Tanaka.
Aos 8, no entanto, foi o ACP que chegou com muito perigo. Galeguinho recebeu, disparou com liberdade e chutou por cima da meta defendida por Juliano. O Tricolor voltou à carga aos 18, em cobrança de falta de Bruno Dip que cruzou toda a área rival e saiu em tiro de meta.
A partida seguida aberta. Aos 19, Gui Sales recebeu, invadiu a área paranista e bateu com força no travessão, na segunda boa chance do time do interior. O Paraná sentiu o susto. Aos 37, a equipe da casa escapou novamente do pior.
Tanaka fez ligação direta para Victor Hugo, que driblou Thiago Dombroski, invadiu a área e exigiu grande defesa de Juliano. O Tricolor voltou a respirar e ainda tentou aos 39, mas dessa vez Tanaka defendeu o chute de Ruan Lima. O perigo, no entanto, seguia com os visitantes.
Aos 39, Galeguinho tocou de letra para Gui Sales acertar mais uma vez a trave. No contra-ataque, Arthur Yan bateu cruzado e Tanaka tirou com a ponta dos dedos, garantindo o placar fechado. Aos 49, Dombroski ainda marcou, mas em posição de impedimento.
A etapa final retornou com a mesma dinâmica. Aos poucos, a pressão paranista foi se tornando mais intensa, após boas chances com Ferreira e Ruan Lima, antes dos 15 minutos. Aos 20, novamente Ruan Lima recebeu na área e arriscou uma bicicleta para fora.
Dois minutos depois, o Paraná chegou novamente, João Felipe cruzou bem e desta vez, em posição legal, Dombroski mandou para as redes, anotando o gol da partida. Aos 36, Ruan Lima ainda cobrou falta perigosa para fora, mas o time da casa apenas administrou o triunfo até o apito final.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Araucária 1x1 Laranja Mecânica
Agenda
O Paraná volta a campo no próximo sábado (21), às 15h30, fora de casa, contra o Rio Branco, no Gigante do Itiberê. Já o ACP recebe o Batel, no domingo (22), às 16h, no Estádio Waldemiro Wagner.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol