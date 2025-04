Paranavaí vence o Toledo e larga com vitória na Segundona 2025

O Paranavaí venceu o Toledo por 2 a 0, na tarde deste domingo (13/4), no Waldemiro Wagner, na estreia das equipes na Segundona Sanepar 2025.

Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados pelo meia Daniel Costa e pelo atacante Genesis, ambos ainda no primeiro tempo.

Os gols e melhores momentos da Segundona Sanepar 2025 você confere na FPF no YouTube – clique aqui!

O jogo

O Paranavaí chegou pela primeira vez aos 4 minutos. Vitor Santos cruzou da direita e Vinicius saiu bem do gol para espalmar. Aos 8, Dayvid escapou, saiu na cara do gol e Vinicius defendeu mais uma.

O Toledo respondeu aos 15, mas Rafinha foi interceptado. Aos 26, Daniel Costa cobrou falta na área e Ariel González usou a mão para cortar a bola, cometendo pênalti. O próprio Daniel Costa cobrou com categoria e abriu o placar para o Paranavaí.

Aos 41, Genesis passou da bola e perdeu grande chance de ampliar. Dois minutos depois, Genesis saiu na cara do gol e desta vez não desperdiçou, fazendo 2 a 0.

Logo com um minuto de segundo tempo, Cirilo perdeu boa chance dentro da área. Já o Toledo seguia com dificuldades em criar chances de claras. Aos 22, Cadu bateu da entrada da área, mas foi travado. Aos 30, Breno arriscou de muito longe e pegou mal.

A partir daí, o Paranavaí soube administrar a vantagem e garantir o importante triunfo na estreia da competição.

Agenda

O Paranavaí volta a campo no próximo sábado (19), contra o Batel, fora de casa, no Waldomiro Gelinski. Já o Toledo encara o Patriotas, também fora de casa, no Gigante do Itiberê.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol