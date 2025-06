PSTC leva virada do ACP e é rebaixado para a Terceirona

O PSTC está rebaixado à Terceira Divisão Paranaense. Na tarde deste sábado, o Leão de Alvorada do Sul perdeu para o ACP por 3×1, no Waldemiro Wagner, pela nona – e última- rodada da primeira fase da Segundona Sanepar 2025, e não evitou a queda.

O PSTC vencia o jogo até os 35 minutos do segundo tempo, com gol de Anderson Chub, mas permitiu a reação do ACP. Igor, Gênesis e Daniel Costa marcaram para o Vermelhinho.

Assim, o PSTC terminou a primeira fase na décima e última posição, com seis pontos somados. Já o Paranavaí ficou na segunda colocação, com 17 pontos, e enfrentará o Laranja Mecânica nas quartas de final.

Gols e melhores momentos você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

Diante de um cenário de vida ou morte, o PSTC não se acanhou e se mandou ao ataque no início de jogo. Aos nove minutos, Anderson Chub deixou Allef na cara do gol, mas o atacante furou a finalização e perdeu uma chance incrível.

As 19 minutos, Murilo avançou com espaço na entrada da área e chutou para uma boa defesa de Matheus. Já aos 22′, o próprio Murilo foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Anderson Chub foi para a cobrança e colocou o time de Alvorada do Sul na frente do placar: 1×0 PSTC.

Em desvantagem, o ACP tentou a reação e saiu mais para o ataque, enquanto o PSTC recuou as linhas no restante da primeira etapa. Aos 32′, Luiz Fernando cortou bem a marcação próximo à área, mas isolou o chute.

Na volta do intervalo, o ACP aumentou o ímpeto do primeiro tempo e passou a rondar a área adversária. No entanto, o Leão fechou bem os espaços e limitou as finalizações do Vermelhinho.

Apesar da superioridade do ACP, o PSTC continuou ameaçando nos contra-ataques. Aos 16 minutos, Murilo finalizou rasteiro, Matheus fez grande defesa e, no rebote, Bahia fez o gol, mas o bandeira pegou impedimento no lance.

Aos 23′, o ACP chegou com seu melhor ataque do jogo. Igor tabelou com Gênesis, chutou no alto e Pedro salvou os visitantes, em defesa de puro reflexo.

Até que aos 35 minutos, Gleidson cruzou na medida e Igor cabeceou no canto do goleiro para deixar tudo igual: 1×1.

Tentando evitar a queda, o PSTC foi para o tudo ou nada. Aos 42′, Bahia invadiu a área e chutou rasteiro, mas Matheus novamente apareceu bem para evitar o gol.

Porém, com espaço para jogar, o ACP chegou ao gol da virada e do rebaixamento do PSTC. Aos 48′, Gênesis recebeu na pequena área e completou de primeira para as redes: 2×1 ACP.

Já no apagar das luzes, ainda deu tempo do terceiro. Jonas rolou para Daniel Costa só completar para as redes: 3×0 ACP, placar final.

Agenda

Os confrontos de quartas de final começam no próximo final de semana (14 e 15/06). As datas e horários dos jogos serão divulgados nas próximas horas.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol