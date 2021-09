Torcida do vermelhinho poderá acompanhar os jogos ao vivo pela ACP TV

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) começou os trabalhos da ACP TV para esta temporada do Campeonato Paranaense de Futebol Série C. Durante todo o campeonato, como também foi realizado no ano passado, o clube irá transmitir todos os jogos do vermelhinho através de suas redes sociais Facebook, Instagram e Canal no Youtube.

A ACP TV foi uma das opções que o clube encontrou para levar as emoções do futebol para a torcida, que por conta da Pandemia, não pode lotar o estádio, ou ate mesmo, acompanhar o clube presencialmente. Desde a temporada passada a ACP TV transmitia todos os melhores momentos dos bastidores do clube, e principalmente, levava as emoções de todas as partidas do time pela internet.

Para este ano, segundo a diretoria do clube, a ACP TV deve transmitir todas as partidas do vermelhinho, e movimentar as redes sociais do clube.

Segundo Rodrigo Lucas, assessor de imprensa do clube, e um dos idealizadores do projeto, este ano a TV vem com uma equipe nova, porém, com o mesmo ideal, levar todas as emoções a torcida de Paranavaí.

"No ano passado implementamos a ACP TV, que nada mais é que uma TV online do clube, um presente para a torcida que vibra e acompanha o nosso time de coração. Este ano estaremos novamente transmitindo as partidas, e tudo o que acontece nos bastidores do clube, contratações, treinos, jogos amistosos e muito mais. Então torcida de Paranavaí, prepare as suas emoções por que estamos de volta e este ano promete", disse Rodrigo.

O clube fará a sua estreia no dia 2 de outubro, às 15h30min, no estado Municipal Dr. Waldemiro Wagner, contra o Foz do Iguaçú F.C. O jogo será transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube da ACP TV.

Fonte: Assessoria ACP TV