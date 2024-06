TV Paraná Turismo transmite jogo decisivo entre ACP e Paraná Clube no domingo

A TV Paraná Turismo vai transmitir neste domingo (30/6), às 11h, o jogo entre Paranavaí e Paraná Clube. A partida é válida pela última e decisiva rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, que definirá a ordem dos classificados para as semifinais do torneio. A partida decisiva acontece no estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

O Paraná é o líder da competição, com 17 pontos, um a mais do que o Paranavaí, que está na quarta posição, com 16 pontos. Os dois times já estão garantidos na próxima fase, mas o jogo define quais equipes jogam o mata-mata com mando de campo e quais serão os confrontos.

O jogo será transmitido pela TV Paraná Turismo pelo canal 9.1 da TV aberta e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66.

Campeonato – Todos os jogos da rodada decisiva acontecem no mesmo horário. O vice-líder Rio Branco, de Paranaguá, joga em casa contra o Apucarana. O time do Litoral tem 17 pontos e também já está garantido entre os classificados para a próxima fase.

O Patriotas, que ocupa a terceira posição com 16 pontos, recebe o Nacional em Campo Largo. Os jogos entre Iguaçu e Foz do Iguaçu e Grêmio Maringá e Laranja Mecânica completam a rodada.

Os quatro melhores times da competição se enfrentam em jogos de ida e volta nas próximas semanas. Os dois finalistas garantem o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense em 2025.

TV Paraná Turismo – A TV Paraná Educativa vai passar jogos das semifinais do campeonato. Até o momento, a emissora transmitiu dois jogos por rodada, sempre aos sábados às 16h e aos domingos às 11h.

O canal também transmitiu a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2024, que foi vencido pelo Athletico Paranaense na final contra o Maringá.

Fonte: Agência Estadual de Notícias