Associação de Atletismo organiza corrida de rua para aniversário de Paranavaí

Em dezembro, Paranavaí vai completar seu aniversário de 70 anos e para comemorar essa data a Associação de Atletismo está organizando uma corrida de rua. Com percursos de 5 e 10 km, a corrida será realizada no dia 11 (domingo), com largada da Praça dos Pioneiros, às 8h.

A organização vai distribuir medalhas para todo que completarem o percurso, além de troféus para os três primeiros colocados. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.eucorro.com. Interessados que buscam mais informações podem entrar em contato com Leandro Lopes pelo telefone 99890-4883.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí