Atleta de Paranavaí é campeão no Sul-Americano Sub-18 de atletismo

Três atletas de Paranavaí marcaram presença na disputa do 25º campeonato sul-americano sub-18 de atletismo em Encarnación, no Paraguai. Dois atletas conquistaram medalhas em suas modalidades e foram destaque na competição. Todos são beneficiários do programa Bolsa Atleta do município de Paranavaí.

O atleta Matheus de Barros, de 17 anos, foi campeão na prova de salto em distância com a marca de 7,30 metros. Além da medalha de ouro no salto em distância, Matheus também conseguiu a medalha de prata na prova de lançamento de disco, com a marca de 52,79 metros.



Matheus de Barros foi campeão na prova de salto em distância





Quem também conseguiu subir ao pódio no Sul-Americano Sub-18 foi a atleta Gabriela Araújo, que conquistou a medalha de prata na prova de salto em altura com a marca de 1,72 metro.



Gabriela Araújo, medalha de prata na prova de salto em altura





A atleta Ana Venâncio não conseguiu subir ao pódio, mas teve boa participação na competição. Ana ficou em 4º lugar na prova de lançamento de disco com a marca de 40,31 metros.

Pelo desempenho na competição, Matheus Barros e Gabriela Araújo garantiram vaga no Pan-Americano Sub-20 que será disputado ainda no mês de outubro, na cidade de Santiago, no Chile.

Além dos atletas, dois professores também fizeram parte da delegação brasileira no Sul-Americano Sub-18 no Paraguai. Aguinaldo Souza Santos e Leandro de Araújo Lopes representaram Paranavaí como técnicos da delegação brasileira, com o treinador Aguinaldo ocupando a função de treinador chefe.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí