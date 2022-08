Atleta de Paranavaí vai representar o Brasil em campeonato sul-americano de atletismo

A delegação de atletismo do município de Paranavaí esteve no último final de semana em Bragança Paulista pra disputa do campeonato brasileiro sub-18. Foram 9 atletas que participaram da competição que tinha em disputa vagas para representar a seleção brasileira no campeonato sul-americano sub-18, que será disputado em São Paulo no mês de setembro.

O destaque de Paranavaí ficou por conta do atleta Eric Guedes, de 16 anos, que foi campeão na prova de salto em altura, com a incrível marca de 1,92 metro. Além da medalha de ouro, Eric garantiu sua vaga na disputa do campeonato sul-americano, representando o Brasil.

O campeonato brasileiro teve mais de 800 atletas disputando diversas modalidades. Além de Eric, outos atletas também se destacaram como: Milene Vieira, 9º lugar no salto triplo; Leonardo de Paula, 8º lugar no lançamento de martelo; e Gabriel Rodrigues, 5º lugar nos 400 metros e 9º lugar nos 800 metros.

Todos os atletas que participaram do campeonato brasileiro de atletismo sub-18, em Bragança Paulista, são beneficiários do programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí