Os jovens atletas de Paranavaí, Éric Guedes e Matheus Barros, estiveram nesta segunda-feira (23/5) no gabinete municipal para mostrar ao prefeito KIQ as medalhas que conquistaram no campeonato mundial de atletismo Gymnasiade, realizado de 14 a 22 de maio na Normandia, França. A competição reuniu estudantes de todo o mundo, com idades entre 16 e 18 anos. Éric e Matheus fizeram parte da delegação brasileira no campeonato.

Com apenas 16 anos de idade, Éric Guedes conquistou a medalha de ouro na prova de revezamento 4x100. Ele fez parte da equipe brasileira composta ainda por Lucas Antunes, Thiago Santos e Olamipo Ladipo. Os quatro percorreram os 400 metros da prova em 42 segundos e 58 centésimos.

Já Matheus Barros, que tem 17 anos, conquistou a medalha de prata no salto em distância. Ele saltou uma distância de 7 metros e 19 centímetros, apenas 31 centímetros a menos que o primeiro colocado.



Atletas paranavaienses conquistam medalhas de ouro e prata em mundial na França





“O Éric começou na escolinha de atletismo com 11 anos e o Matheus com 12. São meninos extremamente talentosos, atletas de altíssimo rendimento. E se hoje eles podem apresentar esses excelentes resultados, é porque o projeto da escolinha de atletismo em Paranavaí tem recebido apoio, incentivo e recursos do município. Isso nos dá condições de levar esses jovens a alcançar o topo nos pódios do Brasil e agora do mundo”, destacou o técnico Leandro Lopes.

Para o prefeito KIQ, “é um orgulho muito grande ver garotos tão jovens empenhados no esporte, levando o nome de Paranavaí mundo afora e garantindo resultados surpreendentes, que vão marcar suas vidas para sempre. O município busca sempre investir em bons projetos e bons atletas, porque acreditamos que é através do esporte e da educação que os nossos jovens terão portas abertas para conquistar futuros brilhantes”.

Os atletas e seus familiares foram recebidos no gabinete municipal pelo prefeito KIQ, acompanhado dos secretários Rafael Octaviano (Esporte e Lazer) e Américo de Castro (Comunicação), e do assessor Fábio Ferreira, representando o deputado estadual Tião Medeiros.