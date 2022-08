Atletismo de Paranavaí estabelece três novos recordes em campeonato estadual

Atletas de Paranavaí disputaram no último final de semana o campeonato paranaense sub-23, na cidade de Cascavel, e mais uma vez os resultados foram ótimos. Mantendo a tradição de se destacar nos campeonatos em todas as categorias.

A equipe de atletismo de Paranavaí conquistou o 3º lugar geral nas categorias masculino e feminino. No total, foram 12 medalhas conquistadas, sendo 4 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. A delegação foi acompanha pelo professor Leandro Lopes.

Os destaques ficaram por conta de três atletas. O atleta Lucas Maia, campeão na prova de 110 metros com barreiras com uma marca de 14,35 segundos; a atleta Ana Venâncio, campeã na prova de lançamento de martelo com marca de 47,46 metros; e Izabella Lindolfo, campeã na prova de salto com vara com marca de 3,20 metros. Todos estabeleceram recordes no campeonato.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí