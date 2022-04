Cinco atletas de Paranavaí conquistam vagas para Jogos Pan-Americanos sub-20

Atletas de Paranavaí participaram neste último fim de semana de um campeonato de atletismo na cidade de São Paulo e mais uma vez os resultados foram excelentes. No quadro geral, a equipe de atletismo Paranavaí ficou em 9º lugar entre todas as 120 equipes do campeonato.

Cinco atletas, todos bolsistas do programa Bolsa Atleta, conquistaram medalhas e consequentemente as vagas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos sub-20, que acontecerá no mês de maio, no Rio de Janeiro. A competição contará com atletas de diversos países da América do Sul e América do Norte.

A delegação dos atletas de Paranavaí foi acompanhada pelos técnicos Aguinaldo Souza e Leandro Lopes.



A classificação dos atletas de Paranavaí:

Stéfany Navarro – 1º lugar na categoria lançamento de dardo (com índice para o mundial juvenil)

Matheus Barros – 1º lugar na categoria salto em distância

Lucas Maia – 2º lugar na categoria 110 metros rasos com barreiras (com índice para o mundial juvenil)

Ana Venâncio – 2º lugar na categoria lançamento de martelo

Gabriela Araújo – 3º lugar na categoria salto em altura

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí