Grand Prix de Atletismo vai reunir grandes atletas de Paranavaí

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai realizar no próximo mês um Grand Prix de Atletismo. O evento vai contar com a presença dos principais atletas da modalidade de Paranavaí e é uma grande oportunidade para que a população possa ver de perto os principais talentos da cidade.

“Vamos reunir os grandes atletas de Paranavaí para um evento onde a nossa população possa ver cada um deles atuando. As competições acontecem em muitas cidades e países, mas familiares e amigos não têm a oportunidade de ver os atletas competindo”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

O evento será no dia 4 de dezembro (sábado), às 8h, na pista de atletismo do Colégio Estadual de Paranavaí. A competição será disputada nas seguintes modalidades: 60 metros com barreiras; 75 metros rasos; 300 metros rasos; 500 metros rasos; salto em distância; lançamento de dardo; e salto com vara.

Além dos atletas de Paranavaí, o Grand Prix de Atletismo também terá a participação de delegações de equipes de cidades do Paraná e São Paulo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí