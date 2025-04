Maria Clara Francez Belmonte: Orgulho de Paranavaí

Nesta terça-feira (8/4), a paranavaiense Maria Clara Francez Belmonte, de apenas 14 anos, conquistou o título de campeã mundial escolar na prova de salto em altura no Gymnasiade - evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar. Este ano, a competição está sendo realizada na Sérvia, no sudeste da Europa.



Maria Clara levou a medalha de ouro após saltar 1,70 metro





Ela faz parte do programa Bolsa Atleta e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Paranavaí. Treina três vezes por semana na Pista de Atletismo da cidade com seu técnico há quatro anos, Aguinaldo Souza.

“É o melhor presente de aniversário que ela poderia ter. Na semana que vem, dia 19 de abril, ela completa 15 anos. Maria Clara sempre foi dedicada, começou ainda criança e foi se destacando: salto em distância, salto com vara, corria muito bem também. Depois começou a participar dos Jogos Escolares e do Campeonato Paranaense, no qual foi campeã no salto em altura e salto com vara”, contou Aguinaldo.

A equipe da Pista de Atletismo de Paranavaí conta com quatro treinadores: Aguinaldo Souza, Leandro Lopes, Diogo Gimenez e Orlando Bonfim.

Quem também comemorou o resultado foi o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, que fez questão de acompanhar de perto a preparação da atleta antes da viagem para a Europa.

“Estive na Pista de Atletismo para desejar boa sorte antes da competição, e agora só temos motivos para comemorar. Ela está de parabéns. É uma atleta extremamente disciplinada e determinada. É um orgulho para Paranavaí! O município vai continuar apoiando, oferecendo todo o suporte necessário para que ela evolua ainda mais. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente veja a Maria Clara representando o Brasil nas Olimpíadas? Temos que sonhar grande e trabalhar para isso acontecer”, disse o prefeito.

A secretária de Esporte e Lazer, Jane Nunes, também celebrou a conquista. “Estamos muito felizes. Ela é muito jovem e já mostra uma disciplina incrível nas competições. A família apoia 100%, então tem tudo para dar certo. Vamos seguir apoiando sempre”.

Jane ainda destacou a importância do programa Bolsa Atleta, especialmente no apoio financeiro. “Os materiais de competição são caros. Um par de tênis adequado, por exemplo, pode custar mais de mil reais. Por isso, esse suporte faz toda a diferença”, completou.

Com a medalha de ouro na Sérvia, Maria Clara alcança um feito histórico: foi campeã em todas as competições que disputou - municipal, estadual, nacional, sul-americana e, agora, mundial.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí