Paranavaí conquista 2º lugar geral no campeonato paranaense sub-18 de atletismo

O município de Paranavaí mais uma vez foi destaque em uma competição de atletismo. Neste último fim de semana, no campeonato paranaense sub-18 de atletismo, realizado em Cascavel, Paranavaí manteve a tradição como uma das melhores equipes do estado, finalizando a competição na 2a colocação geral.

No total, foram 15 medalhas e 12 atletas melhoraram seus índices. Das medalhas, foram 5 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. A equipe masculina ficou com o 2º lugar, enquanto a equipe feminina ficou com o 5º lugar. Na soma de pontos e medalhas, Paranavaí ficou com o 2a colocação geral na competição. Todos os atletas fazem parte do programa Bolsa Atleta.

“Ver esses resultados, a quantidade de medalhas e os atletas melhorando seus índices nos alegra muito, pois tudo isso é fruto da dedicação de cada um diariamente nos treinos”, disse o professor Aguinaldo de Souza, que chefiou a delegação de Paranavaí. O professor Leandro Lopes também acompanhou os atletas durante toda a competição.

No mês de agosto, os atletas sub-18 participarão do campeonato brasileiro de atletismo, que será realizado em Bragança Paulista. A competição dará vagas para o campeonato sul-americano da categoria.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí