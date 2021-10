Paranavaí é destaque no campeonato brasileiro de atletismo sub-16

O município de Paranavaí mais uma vez foi destaque quando o assunto é atletismo. Com mais uma excelente participação em competições de grande porte, desta vez Paranavaí ficou na segunda colocação geral na categoria masculino no campeonato brasileiro de atletismo sub-16, realizado no último fim de semana na cidade de Cascavel.



O grande destaque de Paranavaí ficou por conta do atleta Eric Guedes Cardoso que conseguiu duas medalhas no campeonato. Na prova de salto em altura veio a medalha de ouro com a marca de 1,80 metro. E na prova do pentatlo, a medalha de bronze.

O atleta Leonardo de Paula, de 14 anos, ficou com a medalha de bronze na prova de lançamento de martelo com a marca de 48,49 metros. E o atleta Lucas Fracaroli também foi bronze na prova de lançamento de disco com a marca de 48 metros.

O campeonato contou com 102 equipes de todo o Brasil e teve a participação de mais de 500 atletas. A equipe de Paranavaí foi acompanhada pelos professores Aguinaldo Santos e Leandro Lopes. Os três atletas medalhistas são beneficiários do programa Bolsa Atleta.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí