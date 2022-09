Mantendo a tradição, Paranavaí mais uma vez foi destaque no campeonato paranaense sub-16 de atletismo. O torneio realizado no último fim de semana no município de Cascavel terminou com Paranavaí conquistado 15 medalhas. A equipe masculina ficou com o 1º lugar geral, enquanto a equipe feminina ficou com o 2º lugar geral.

Das 15 medalhas conquistadas, 7 foram de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. O atleta de Paranavaí, Leonardo de Paula, de 15 anos, foi eleito o melhor atleta da competição. Ele venceu a prova de lançamento de martelo com índice de 58,58 cm, quebrando o recorde do campeonato. Atualmente, Leonardo ocupa a 1a posição do ranking nacional.



Paranavaí é destaque no campeonato paranaense sub-16 de atletismo





Alguns dos atletas que estiveram em Cascavel são beneficiários do programa Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte financiado pela Prefeitura de Paranavaí. A delegação de Paranavaí foi acompanha pelos treinadores Aguinaldo de Souza e Leandro Lopes.

O próximo campeonato será na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ainda neste mês de setembro. Cinco atletas de Paranavaí disputam vagas no campeonato sul-americano sub-23.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí