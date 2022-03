Quatro atletas de Paranavaí quebram recordes no campeonato paranaense sub-20 de atletismo

O campeonato paranaense sub-20 de atletismo, realizado neste último fim de semana na cidade de Cascavel, contou com a participação de atletas de Paranavaí e alguns deles marcaram seu nome na competição. Foram 21 medalhas conquistadas por atletas de Paranavaí e alguns recordes.

Quatro atletas, bolsistas do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Paranavaí, quebraram recordes em suas categorias. Matheus Barros, de 18 anos, conseguiu a marca de 7,38 metros no salto em distância. Gabriela Araújo, de 18 anos, conseguiu a marca de 1,78 metro no salto em altura. Stéfany Navarro, de 19 anos, conseguiu a marca de 5,94 metros no salto em distância. E Lucas Maia, de 19 anos, conseguiu a marca de 14,52 segundos nos 110 metros rasos com barreiras.



No geral, a equipe de Paranavaí ficou com a 2a colocação entre todas as equipes do Paraná. Os atletas Matheus Barros e Gabriela Araújo foram eleitos os melhores da competição. A delegação foi acompanha pelos técnicos Aguinaldo Souza e Leandro Lopes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí