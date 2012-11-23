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Tabela da Copa Paraná 2026

Publicado em 28 de Julho de 2026

  

A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica da Copa Paraná 2026. A competição reúne nove clubes e terá início no fim de agosto.

O início da Copa será no dia 29 de agosto, um sábado. A última rodada da primeira fase está prevista para o fim de semana de 24 de outubro. Os horários e locais das partidas ainda serão definidos no desmembramento da tabela.

Veja também: Federação Paranaense de Futebol realiza arbitral da Copa Paraná 2026

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL

COPA PARANÁ - TEMPORADA 2026

Tabela básica de jogos | 1ª Fase - Turno único | GRUPO A

1ª Rodada - 29/08 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
Cianorte X Londrina
Athlético X Paraná Clube
Azuriz X São Joseense
Cascavel X Foz
Folga: ACP
2ª Rodada - 05/09 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
Cianorte X ACP
Londrina X São Joseense
Paraná Clube X Cascavel
Foz X Azuriz
Folga: Athlético
3ª Rodada - 12/09 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
Athlético X ACP
São Joseense X Cianorte
Foz X Londrina
Azuriz X Paraná Clube
Folga: Cascavel
4ª Rodada - 19/09 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
ACP X São Joseense
Cascavel X Athlético
Cianorte X Foz
Londrina X Paraná Clube
Folga: Azuriz
5ª Rodada - 26/09 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
ACP X Cascavel
São Joseense X Foz
Athlético X Azuriz
Paraná Clube X Cianorte
Folga: Londrina
6ª Rodada - 03/10 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
Foz X ACP
Azuriz X Cascavel
São Joseense X Paraná Clube
Londrina X Athlético
Folga: Cianorte
7ª Rodada - 10/10 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
ACP X Azuriz
Paraná Clube X Foz
Cascavel X Londrina
Cianorte X Athlético
Folga: São Joseense
8ª Rodada - 17/10 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
Paraná Clube X ACP
Londrina X Azuriz
Cascavel X Cianorte
Athlético X São Joseense
Folga: Foz
9ª Rodada - 24/10 - Sábado
MANDANTE X VISITANTE
ACP X Londrina
Azuriz X Cianorte
Foz X Athlético
São Joseense X Cascavel
Folga: Paraná Clube

Fórmula de disputa
Nove clubes disputam a Copa Paraná 2026: Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Londrina, Paraná Clube, ACP e São Joseense.

As equipes se enfrentarão em turno único. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão os playoffs em jogo único (3º x 6º e 4º x 5º), com mando da equipe de melhor campanha.

Na sequência, os classificados disputarão as semifinais em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão.

Nova identidade
A Copa Paraná ganhou um novo nome e uma nova identidade visual para a temporada de 2026. No ano passado, a competição retornou oficialmente ao calendário estadual com o nome de Taça FPF, ampliando o calendário dos clubes e garantindo vagas em competições nacionais.

O campeão da Copa Paraná poderá optar por uma vaga na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Sudeste. Caso já tenha garantido vaga em uma ou em ambas as competições por meio do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, o direito será repassado ao vice-campeão e, se necessário, às equipes seguintes, conforme a classificação final.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol






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