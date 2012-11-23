Tabela da Copa Paraná 2026

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A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica da Copa Paraná 2026. A competição reúne nove clubes e terá início no fim de agosto.
O início da Copa será no dia 29 de agosto, um sábado. A última rodada da primeira fase está prevista para o fim de semana de 24 de outubro. Os horários e locais das partidas ainda serão definidos no desmembramento da tabela.
Veja também: Federação Paranaense de Futebol realiza arbitral da Copa Paraná 2026
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL
COPA PARANÁ - TEMPORADA 2026
Tabela básica de jogos | 1ª Fase - Turno único | GRUPO A
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|Cianorte
|X
|Londrina
|Athlético
|X
|Paraná Clube
|Azuriz
|X
|São Joseense
|Cascavel
|X
|Foz
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|Cianorte
|X
|ACP
|Londrina
|X
|São Joseense
|Paraná Clube
|X
|Cascavel
|Foz
|X
|Azuriz
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|Athlético
|X
|ACP
|São Joseense
|X
|Cianorte
|Foz
|X
|Londrina
|Azuriz
|X
|Paraná Clube
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|ACP
|X
|São Joseense
|Cascavel
|X
|Athlético
|Cianorte
|X
|Foz
|Londrina
|X
|Paraná Clube
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|ACP
|X
|Cascavel
|São Joseense
|X
|Foz
|Athlético
|X
|Azuriz
|Paraná Clube
|X
|Cianorte
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|Foz
|X
|ACP
|Azuriz
|X
|Cascavel
|São Joseense
|X
|Paraná Clube
|Londrina
|X
|Athlético
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|ACP
|X
|Azuriz
|Paraná Clube
|X
|Foz
|Cascavel
|X
|Londrina
|Cianorte
|X
|Athlético
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|Paraná Clube
|X
|ACP
|Londrina
|X
|Azuriz
|Cascavel
|X
|Cianorte
|Athlético
|X
|São Joseense
|MANDANTE
|X
|VISITANTE
|ACP
|X
|Londrina
|Azuriz
|X
|Cianorte
|Foz
|X
|Athlético
|São Joseense
|X
|Cascavel
Fórmula de disputa
Nove clubes disputam a Copa Paraná 2026: Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Londrina, Paraná Clube, ACP e São Joseense.
As equipes se enfrentarão em turno único. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão os playoffs em jogo único (3º x 6º e 4º x 5º), com mando da equipe de melhor campanha.
Na sequência, os classificados disputarão as semifinais em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão.
Nova identidade
A Copa Paraná ganhou um novo nome e uma nova identidade visual para a temporada de 2026. No ano passado, a competição retornou oficialmente ao calendário estadual com o nome de Taça FPF, ampliando o calendário dos clubes e garantindo vagas em competições nacionais.
O campeão da Copa Paraná poderá optar por uma vaga na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Sudeste. Caso já tenha garantido vaga em uma ou em ambas as competições por meio do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, o direito será repassado ao vice-campeão e, se necessário, às equipes seguintes, conforme a classificação final.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol