Tabela da Copa Paraná 2026

A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica da Copa Paraná 2026. A competição reúne nove clubes e terá início no fim de agosto.

O início da Copa será no dia 29 de agosto, um sábado. A última rodada da primeira fase está prevista para o fim de semana de 24 de outubro. Os horários e locais das partidas ainda serão definidos no desmembramento da tabela.

Veja também: Federação Paranaense de Futebol realiza arbitral da Copa Paraná 2026

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL COPA PARANÁ - TEMPORADA 2026 Tabela básica de jogos | 1ª Fase - Turno único | GRUPO A 1ª Rodada - 29/08 - Sábado MANDANTE X VISITANTE Cianorte X Londrina Athlético X Paraná Clube Azuriz X São Joseense Cascavel X Foz Folga: ACP 2ª Rodada - 05/09 - Sábado MANDANTE X VISITANTE Cianorte X ACP Londrina X São Joseense Paraná Clube X Cascavel Foz X Azuriz Folga: Athlético 3ª Rodada - 12/09 - Sábado MANDANTE X VISITANTE Athlético X ACP São Joseense X Cianorte Foz X Londrina Azuriz X Paraná Clube Folga: Cascavel 4ª Rodada - 19/09 - Sábado MANDANTE X VISITANTE ACP X São Joseense Cascavel X Athlético Cianorte X Foz Londrina X Paraná Clube Folga: Azuriz 5ª Rodada - 26/09 - Sábado MANDANTE X VISITANTE ACP X Cascavel São Joseense X Foz Athlético X Azuriz Paraná Clube X Cianorte Folga: Londrina 6ª Rodada - 03/10 - Sábado MANDANTE X VISITANTE Foz X ACP Azuriz X Cascavel São Joseense X Paraná Clube Londrina X Athlético Folga: Cianorte 7ª Rodada - 10/10 - Sábado MANDANTE X VISITANTE ACP X Azuriz Paraná Clube X Foz Cascavel X Londrina Cianorte X Athlético Folga: São Joseense 8ª Rodada - 17/10 - Sábado MANDANTE X VISITANTE Paraná Clube X ACP Londrina X Azuriz Cascavel X Cianorte Athlético X São Joseense Folga: Foz 9ª Rodada - 24/10 - Sábado MANDANTE X VISITANTE ACP X Londrina Azuriz X Cianorte Foz X Athlético São Joseense X Cascavel Folga: Paraná Clube

Fórmula de disputa

Nove clubes disputam a Copa Paraná 2026: Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Londrina, Paraná Clube, ACP e São Joseense.

As equipes se enfrentarão em turno único. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão os playoffs em jogo único (3º x 6º e 4º x 5º), com mando da equipe de melhor campanha.

Na sequência, os classificados disputarão as semifinais em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão.

Nova identidade

A Copa Paraná ganhou um novo nome e uma nova identidade visual para a temporada de 2026. No ano passado, a competição retornou oficialmente ao calendário estadual com o nome de Taça FPF, ampliando o calendário dos clubes e garantindo vagas em competições nacionais.

O campeão da Copa Paraná poderá optar por uma vaga na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Sudeste. Caso já tenha garantido vaga em uma ou em ambas as competições por meio do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, o direito será repassado ao vice-campeão e, se necessário, às equipes seguintes, conforme a classificação final.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol