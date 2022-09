14 estabelecimentos vão sediar preliminares do Torneio de Sinuca

O município de Paranavaí vai realizar ainda neste mês de setembro o 1º Torneio de Sinuca da história da cidade. Com a participação de 14 estabelecimentos e expectativa de mais de 500 jogadores disputarem o campeonato, os primeiros jogos acontecem já neste fim de semana.

Cada estabelecimento inscrito realizará seu próprio “mini torneio” entre os dias 10 e 22 de setembro. O campeão de cada estabelecimento estará classificado para a final que acontecerá no dia 25 de setembro, no Centro de Eventos de Paranavaí com estrutura de praça de alimentação, shows e apresentações.

Os jogadores devem procurar o próprio estabelecimento para verificar os horários de jogos, formato e outros detalhes. Os bares e lanchonetes que se inscreveram foram:

Tales 115 – 99966-2223

Bar do Bombom – 99133-1341

Bar do Lozão – 99834-3807

Arena Sinuca & Bar – 99936-6121

Bar Esportivo Canário – 99700-0000

Bar do Marcão – 99920-5074

Bar do Tatu – 99823-1395

Bar do Leno – 99867-4101

Snuque Bar – 99844-3133

Lanchonete do Alessandro – 99906-0817

Barbearia do Cortez – 99862-9516

Rosa – 99704-0048

Estúdio Garagem – 99866-3675

Bar do Iedo – 99144-7770

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí