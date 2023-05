2ª edição da Corrida Maluca supera todas as expectativas e já é a maior festa popular de Paranavaí

A 2ª edição da Corrida Maluca chegou ao final com um sentimento de que o evento caiu nas graças da população. Se a 1ª edição havia o fator novidade, a 2ª serviu para consolidar que a Corrida Maluca já está na história da cidade e veio para ficar.

Durante os dois dias de evento, estima-se que mais de 20 mil pessoas passaram pelo Parque Ouro Branco. “O prestígio do evento é o maior reconhecimento que poderíamos receber. Quem passou pelos arredores do parque viu que foram quadras e mais quadras cheias de carros estacionados. Podemos dizer que foi um evento que parou a cidade e trouxe muito entretenimento aos que participaram e ao público”, disse o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

A Corrida Maluca deixou de ser um evento apenas de Paranavaí, mas atraiu pessoas de outras cidades também. “Tivemos grande público, famílias inteiras e pessoas de várias cidades da região. Isso tem impacto não apenas no lazer, mas também econômico. Sem contar nos momentos que ficarão para sempre na memória afetiva das pessoas. Estamos muito satisfeitos com tudo que foi proporcionado”, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Para realização da Corrida Maluca foi necessário um trabalho integrado das equipes do município. “Sem querer dar créditos a um ou a outro, nossa equipe se desdobrou pra fazer esse evento acontecer. E ver as pessoas felizes é o nosso troféu. Estou orgulhoso do evento que proporcionamos e tenho certeza de que esse foi o sentimento de quem passou pelo parque”, ressaltou o prefeito KIQ.

Resultados

Modalidade Carro Show

1 – As Feras

2 – Ladies Letais

3 – Unimakers

Modalidade Performance da Equipe

1 – Unimakers

2 – Ladies Letais

3 – As Feras

Modalidade Tempo

1 – Tubarão

2 – T.C.C

3 – PAP – Pintores Amigos de Paranavaí

Modalidade Quatro Rodas

1 – A Grande Família

2 – Equipe Mistério

3 – Equiperigo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí