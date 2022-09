Finais do Torneio de Sinuca movimentaram o fim de semana de Paranavaí

O município de Paranavaí realizou no último domingo a fase final do 1º Torneio de Sinuca da história da cidade. Com a participação de 16 jogadores e uma disputa pra lá de animada, o torneio realizado no Centro de Eventos movimentou a cidade e reuniu aproximadamente 500 pessoas.

O campeonato começou com uma fase preliminar que aconteceu em cada um dos bares inscritos no torneio. Os classificados de cada bar jogaram durante horas pelo título. “Quero fazer um agradecimento especial aos estabelecimentos que acreditaram no evento e engrandeceram ainda mais este torneio. Foram eles: Arena Sinuca & Bar, Bar do Tatu, Estúdio Garagem, Lanchonete do Alessandro, Bar do Marcão, Bar do Bombom, Bar do Tallys, Bar do Leno, Bar do Lozão, Bar do Iedo, Bar Progresso e Bar do Joel”, disse o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Os 16 finalistas disputaram o título em um evento com estrutura semelhante aos demais com realização do município, contando com de praça de alimentação, shows e apresentações. Os jogos foram transmitidos de maneira on-line nas redes sociais do município.



Depois de horas de intensa disputa, o resultado final foi:

1º lugar – Adriano – Lanchonete do Alessandro do Jardim São Jorge

2º lugar – Beto – Bar do Lozão do Jardim Morumbi

3º lugar – Rogério – Bar Progresso do Jardim Progresso

4º lugar – Rogerinho – Bar do Marcão do Jardim Novo Horizonte

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí