Muita adrenalina e diversão marcaram a 1ª edição da Corrida Maluca de Paranavaí, realizada no último domingo (15/5) no entorno do Parque Ouro Branco. No total, 22 equipes deram um show de criatividade na caracterização dos carrinhos e se aventuraram para descer uma ladeira cheia de obstáculos em alta velocidade.

Mais de 20 mil pessoas prestigiaram a 1ª edição da Corrida Maluca em Paranavaí - clique para ampliar



- clique para ampliar

“Tivemos um evento que, com certeza, marcou a história da cidade. O número de pessoas que acompanhou as descidas surpreendeu e superou nossas expectativas. Nosso levantamento inicial apontou que mais de 20 mil pessoas passaram pelo local em algum momento do dia. O resultado foi espetacular”, avaliou o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Segundo o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, “a Corrida Maluca de Paranavaí foi inspirada em provas que acontecem a nível mundial. Montamos a pista com rampas, curvas e outros obstáculos para deixar a descida mais emocionante, mas também garantimos que todos os participantes pudessem fazer o trajeto da maneira mais segura, com a instalação de gradil, pneus, feno e a obrigatoriedade do uso de itens como capacete, luvas, joelheira, etc. Procuramos oferecer para a população um dia de muita diversão, lazer e também de cultura através da exposição de carros antigos e um show especial de encerramento”, frisou.

A 1ª Corrida Maluca de Paranavaí foi realizada pela Prefeitura de Paranavaí, com a organização liderada pela Secretaria Municipal de Comunicação e a Fundação Cultural, além do apoio de outras secretarias municipais.

Exemplo de cidadania – Um dos pontos mais elogiados pela administração municipal foi o exemplo de cooperação e cidadania da população que prestigiou a 1ª edição da Corrida Maluca. “Na manhã desta segunda-feira (16/5) as equipes da Secretaria de Meio Ambiente foram até o local para desmontar a pista e fazer a limpeza do local. Ficamos muito contentes em ver como a população se preocupou em não jogar lixo no chão e manter o entorno do lago Ouro Branco limpo. Recolhemos pouquíssimo lixo e ficamos muito satisfeito com a participação consciente do público”, apontou o secretário de Meio Ambiente, Walter Barbosa de Camargo Neto.

Classificação – As 22 equipes participantes competiram entre si em três categorias: Tempo, Carro (caracterização) e Performance da Equipe.

Para a categoria Tempo, foram realizadas duas descidas. Na primeira descida, foram classificadas as 10 equipes com os melhores tempos para a grande final. Os grandes campeões foram: 1º lugar – equipe “Construteto”; 2º lugar – equipe “Os Vikings”; e 3º lugar – equipe “Fulleragem”.

As três maiores pontuações das categorias Carro e Performance da Equipe também foram premiadas.

