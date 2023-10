Município define nova data do 2º Torneio de Pesca Esportiva em Paranavaí

O município de Paranavaí já definiu a data para realização da 2ª edição do torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita”. Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e o apoio de diversas secretarias municipais, o evento será realizado no Parque Ouro Branco e terá quatro categorias em disputa.

Veja também: Município adia realização do 2º Torneio de Pesca Esportiva

“Queremos através deste torneio promover um pouco sobre educação ambiental, oportunizar momentos com qualidade de vida, interação das famílias no parque e no lago, incentivar a prática da pesca esportiva e promover o lazer e a integração entre os amantes da pesca. Esperamos que seja um dia marcante para todos que participarem e estiverem no local desfrutando do que vamos preparar”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

O evento será realizado no dia 5 de novembro nas dependências do Parque Ouro Branco, com início às 8h. As inscrições já foram preenchidas e as categorias que estarão em disputa serão: Infantil (até 14 anos): 40 vagas; Feminino: 40 vagas; Veteranos (+60 anos): 20 vagas; Adultos: 120 vagas.

As inscrições estavam condicionadas a doação de 3 litros de leite desnatado, que devido ao prazo de validade, já foram doados ao asilo Lins de Vasconcelos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí