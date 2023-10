Município adia realização do 2º Torneio de Pesca Esportiva

O município de Paranavaí decidiu adiar a realização do 2º Torneio de Pesca Esportiva “Anibal Ajita”, que aconteceria neste final de semana. Por conta da previsão do tempo para o dia do torneio, os organizadores do evento decidiram, de forma conjunta, adiar para uma data que será decidida posteriormente.

O município ressalta que já possuía tudo pronto para realização do evento e todas as inscrições já foram preenchidas. A decisão tomada tem como principal objetivo preservar os participantes, pois com a previsão de chuva, não há como garantir que o torneio aconteça conforme o planejado, sendo impossível garantir a segurança e normalidade do evento para participantes e público.

Assim que houver uma decisão sobre uma nova data, o município divulgará ao público e aos envolvidos no torneio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí