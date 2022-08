Paranavaí conquista seis títulos nos Jogos da Juventude

O município de Paranavaí conseguiu conquistar todos os títulos em que participou na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná, realizado em Mandaguari no último fim de semana. No agregado, entre fase regional e fase macrorregional, Paranavaí conquistou o título em seis delas, além de uma medalha de bronze.

Na fase macrorregional dos Jogos da Juventude, Paranavaí competiu contra cidades pertencentes as regionais de Maringá, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama. No total, foram mais de 80 municípios na disputa e o município terminou com 100% de aproveitamento.

Os títulos foram conquistados de maneira invicta pelas modalidades de futsal masculino (representado pela São Lucas), no futsal feminino (representado pelo projeto ERA) e no voleibol masculino (representado pela Associação de Voleibol de Paranavaí).

“Nossos agradecimentos especiais aos treinadores Leandro Primavera (Futsal masculino), Roberto Quintino (Futsal Feminino) e Michel Lucas de Lima (Voleibol masculino), bem como a todos os dirigentes das associações e da secretaria que acompanharam as competições”, disse o secretário Rafael Octaviano de Souza.

O sucesso das modalidades também é resultado de políticas públicas bem definidas do município, privilegiando o esporte para jovens em Paranavaí. As equipes que representam a cidade são contempladas com recursos da Lei Federal 13.019/2014 (Chamamento Público) e Lei Municipal 4.356/2015 (Bolsa Atleta). “A tendência é que para os próximos anos os resultados sejam ainda mais significativos, pois estamos investindo em processos e sabemos que outras modalidades ainda tem muito potencial de crescimento” avalia Rafael.

Além dessas conquistas, Paranavaí também vem conseguindo excelentes resultados em modalidades individuais como: Atletismo, Xadrez, Judô, Badminton e entre outras que participarão da fase final.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí