Paranavaí é destaque na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná

Paranavaí foi o grande destaque da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná, realizado no último final de semana no município de Marialva. Com os títulos nas modalidades de futsal (masculino e feminino) e voleibol (masculino), Paranavaí garantiu lugar na fase macrorregional, que será disputada no mês de agosto.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Paranavaí, Rafael Octaviano de Souza, os resultados foram excelentes levando-se em consideração o período de pandemia. “Quando assumimos a secretaria, em 2017, planejamos investir na base para colher os frutos agora. Infelizmente, houve uma pandemia que atrapalhou bastante. Apostamos em parcerias com organizações de sociedade civil que recebem recursos públicos através do Chamamento Público e nos representam em competições oficiais. Outro ponto positivo é o ‘Programa Bolsa Atleta’, pois hoje temos orgulho em dizer que somos representados apenas por atletas jovens da cidade de Paranavaí que iniciaram e treinam em nossa cidade”, afirmou.

Confira as três melhores equipes de cada modalidade

Futsal Feminino

1 - Paranavaí

2 - Nova Esperança

3 - São João do Caiuá

Futsal Masculino

1 - Paranavaí

2 - Marialva

3 - Maringá

Voleibol Feminino

1 - Marialva

2 - Astorga

3 - Sarandi

Voleibol Masculino

1 - Paranavaí

2 - Terra Rica

3 - Sarandi

Handebol Feminino

1 - Floraí

2 - Astorga

3 - Ourizona

Handebol Masculino

1 - Mandaguaçu

2 - Alto Paraná

3 - Paranavaí

Basquete Masculino

1 - Astorga

2 - Sarandi

3 - Terra Rica

