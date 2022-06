Paranavaí é destaque nos Jogos da Juventude do Paraná 2022

Com uma delegação composta por aproximadamente 80 pessoas, dividida em cinco equipes, Paranavaí conquistou excelentes resultados nos Jogos da Juventude do Paraná (até 17 anos de idade) realizado nesse final de semana no município de Marialva.

A principal conquista foi o título do voleibol masculino. Paranavaí venceu os times de Terra Rica e Sarandi, ambas pelos resultados de dois sets a zero. A equipe, além do título, conquistou vaga na fase macrorregional que acontecerá na cidade de Mandaguari. A equipe feminina, apesar de boa campanha, não avançou na competição por critérios de desempate. Ambas as equipes de voleibol foram representadas pela Associação Paranavaiense de Voleibol (APAVOL).

A equipe masculina de futsal, representada pela São Lucas e com reforços do projeto ERA, terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e classificada para as quartas de final com boas perspectivas. A equipe feminina de futsal, representante pelo projeto ERA, também teve bons jogos e já garantiu a classificação para as semifinais.

Outra modalidade de destaque foi o handebol masculino, representada pela Associação de Handebol de Paranavaí. A equipe venceu o time de Astorga e já está classificada para as semifinais.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Paranavaí, Rafael Octaviano de Souza, os resultados foram excelentes levando-se em consideração o período de pandemia. “Quando assumimos a secretaria, em 2017, planejamos investir na base para colher os frutos agora. Infelizmente, houve uma pandemia que atrapalhou bastante. Apostamos em parcerias com organizações de sociedade civil que recebem recursos públicos através do Chamamento Público e nos representam em competições oficiais. Outro ponto positivo é o ‘Programa Bolsa Atleta’, pois hoje temos orgulho em dizer que somos representados apenas por atletas jovens da cidade de Paranavaí que iniciaram e treinam em nossa cidade”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí