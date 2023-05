Cadastro de pretensão de vagas para cursos de artes da Fundação Cultural pode ser feito até dia 3 de junho

A partir de domingo, dia 21 de maio, a Fundação Cultural abre o prazo para o Cadastro de Pretensão de Vagas para os Cursos de Artes disponíveis em Paranavaí. O objetivo do cadastro é formar uma lista de reserva de pretensão de vagas para as modalidades de Música, Artes Visuais, Teatro, Dança e Audiovisual. O cadastro de pretensão de vagas ficará disponível até às 00h00 do dia 3 de junho.

Os interessados podem se inscrever nos cursos de Música (violão, guitarra, contrabaixo, viola caipira, bateria e percussão, piano e teclado, cordas clássicas/violino, sopros metais, técnica vocal e coral, Educação Musical e Teoria Musical); Artes Visuais (Desenho Artístico e Pintura em Tela); Teatro; Dança (Ballet e Jazz); e Audiovisual. Os cursos são gratuitos e acontecerão na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade, de segunda a sexta-feira.

Para se inscrever, basta acessar o link da modalidade de sua preferência e preencher o cadastro:

Música

https://docs.google.com/forms/d/1GmYBgsdF1RVs5IuuZLpKz9yBbnZ5v7JMfYJMEZN...

Dança

https://docs.google.com/forms/d/1hKZPoy02xn3G8jnkzp-dZQ1lFbUYvep9ew4wK5_...

Teatro

https://docs.google.com/forms/d/19ePBcxf0nLe9kwt-ZGVfkbICnpvfbOCl1PvflXC...

Artes Visuais – Desenho e Pintura em Tela

https://docs.google.com/forms/d/1f8JSqlnM7uM56TBs0h-pYB32ctQ3-yL-XhpTYH7...

Audiovisual

https://docs.google.com/forms/d/1HIWoGmks9V7cFLzdt8wJrSKWZ2C9y4SWe4vOiZt...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí