Em Paranavaí, Sebrae/PR abre inscrições para curso de e-commerce

Em tendência de crescimento na última década, o e-commerce disparou durante a pandemia, diante do isolamento social e da consequente aceleração de projetos digitais nas empresas. Para quem é de Paranavaí, Maringá, Cianorte, Umuarama ou Campo Mourão e deseja abrir um e-commerce ou aprimorar o negócio, o Sebrae/PR oferece a trilha “E-commerce na prática”. As atividades terão início em 17 de agosto.

As vendas do setor dobraram em junho deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, com alta de 110,52%, segundo o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico em parceria com o Movimento Compre & Confie. Segundo a consultora do Sebrae/PR, Patricia Santini, para acompanhar o mercado, no entanto, as empresas que estão iniciando ou pretendem começar a vender pela internet precisam ter em conta que o e-commerce deve integrar a estratégia do negócio.

“As empresas que vão se ajustar por esse caminho devem compreender o e-commerce não como mais um canal de venda. É um novo negócio e forma de se posicionar em busca de mais oportunidades. Para ser competitivo, é preciso uma gestão específica para o negócio digital”, explica a consultora.

Com o objetivo de informar, capacitar e oferecer técnicas e experiência, durante quatro semanas serão desenvolvidas as etapas de introdução ao mercado virtual, de configuração e estruturação de uma loja virtual, de marketing digital, gestão, preços e legislação, abordando aspectos tecnológicos e de relacionamento. Os encontros serão ao vivo pela plataforma Teams, com momentos para bate-papo e rodadas de experiência.

O consultor e capacitador de negócios digitais Felipe Orsoli será o responsável por aplicar o conteúdo. “Será uma série de orientações sobre o processo todo de atuação no comércio eletrônico. Como começar, aspectos financeiros, logísticos, como fazer marketing. Além da interação com especialistas, os participantes vão trocar experiências com empresários do setor”, explica.

Empreendedores interessados podem fazer a inscrição pelo telefone (44) 3220-3474. Para o detalhamento de cada etapa do curso ou realização da inscrição online, basta acessar o site. A trilha tem valor promocional.

Programação

Módulo 1: E-commerce do início

17 e 18/08, das 19h às 22h

Módulo 2: Configurando e estruturando uma loja virtual na prática

24 e 25/08, das 19h às 22h

Módulo 3: Marketing Digital

31/08 e 01/09, das 19h às 22h

Módulo 4: Gestão e preço

14 e 15/09, das 19h às 21h

Encerramento

16/09, das 19h às 22h

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae