Fundação Cultural abre cadastro on-line para cursos gratuitos de Música e Artes em 2021

A Fundação Cultural de Paranavaí abre, a partir desta terça-feira, dia 8 de dezembro, um cadastro on-line para os interessados em participar gratuitamente de cursos de Música e Artes em 2021. O cadastro tem o objetivo de preencher vagas remanescentes e lista de espera para as seguintes modalidades: Música – violão, guitarra, baixo, bateria, piano popular, técnica vocal e Educação Municipal; Coral – Coral Municipal; Artes Plásticas – desenho artístico e pintura em tela; Artes Cênicas – dança popular, ballet e teatro. O cadastro deverá ser feito exclusivamente através de um Formulário on-line disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br).

É importante ressaltar que o cadastro para inscrição deve ser feito no nome do aluno que pretende participar do curso, não sendo aceitas inscrições e/ou matrículas realizadas em nome de terceiros (mesmo que sejam pais ou responsáveis). No caso de cadastros duplicados, terá validade apenas o mais recente, sendo os demais descartados e sem validade. Alunos da Fundação Cultural matriculados em 2020, não precisam fazer o cadastro.

Após o preenchimento do Formulário, a Fundação Cultural analisará as respostas (por ordem de chegada das inscrições). Havendo a vaga para a oficina/curso de interesse, a Fundação Cultural entrará em contato com o candidato por meio dos contatos informados no cadastro, para que o mesmo compareça à Casa de Cultura Carlos Drummond de Andrade para a efetivação da matrícula no dia e horário previamente agendado. Não havendo vaga, o candidato aguardará na lista de espera.

O cadastro on-line ficará disponível no site da Prefeitura até o dia 4 de janeiro de 2021. A previsão de início das aulas é a partir de 18 de janeiro de 2021, de acordo com o quadro geral das oficinas com turmas, dias e horários definidos pela Fundação Cultural. As aulas serão realizadas no prédio da Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade de Paranavaí, podendo ocorrer de forma on-line, sempre respeitando os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e Decretos Municipais de combate à pandemia do COVID-19.

Para outras informações ou sanar dúvidas, basta entrar em contato através dos telefones (44) 3422-5018 ou 99124-1126.

O cadastro on-line estará disponível a partir do dia 8 de dezembro, através dos seguintes links:

Música - https://forms.gle/jhBEypEKYaFvwBA87

Coral - https://forms.gle/mA5AH5HLqpjouTig6

Artes Plásticas - https://forms.gle/KbfsMP9SQSanjxTX9

Artes Cênicas - https://forms.gle/1yTkN62QXxi9FPdj7



Fundação Cultural abre cadastro on-line para cursos gratuitos de Música e Artes em 2021





Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí