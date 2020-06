Jovens podem se inscrever para curso gratuito de empreendedorismo até esta quarta-feira

Jovens de 17 a 29 anos de oito países em três continentes podem se inscrever em uma capacitação gratuita online em empreendedorismo que tem como o objetivo ensinar a abertura e manutenção de negócios com baixo investimento, em meio à crise causada pelo coronavírus.

O Programa Juventude Empreendedora Online é idealização do Fórum da Juventude da CPLP, realização do Conselho Nacional da Juventude do Brasil e Agência Besouro de Fomento Social, conta ainda com a correalização do Governo do Estado do Paraná/Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e dos Conselhos Nacionais de Juventude de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste – países dos quais os jovens poderão se inscrever através do site https://www.juventudeempreendedora.com/

Segundo informações do Governo do Estado, o programa poderá ser acessado de maneira gratuita por jovens de todos os municípios do Paraná e não implica em aporte de recursos financeiros por parte dos municípios. Apesar de as aulas on-line terem começado nesta segunda-feira, dia 15, é possível realizar as inscrições até esta quarta-feira, dia 17, e assistir as aulas dos três primeiros dias, que estarão gravadas na plataforma. Os alunos não terão prejuízo com relação aos certificados, considerando a carga horária gravada.

Juventude Empreendedora – O projeto já havia sido implantado de forma presencial em 2019 e busca apontar novas perspectivas, construir caminhos e transformar os sonhos da juventude em realidade a partir do empreendedorismo. A metodologia utilizada nas aulas é a By Necessity, exclusiva da Agência Besouro, que ensina a transformar uma ideia em negócio que gera renda, com baixo custo, em 11 etapas que abordam finanças, comunicação online e offline, gestão de pessoas, entre outros. O método já foi empregado em 12 países, com mais de 12 mil alunos capacitados, 4 mil negócios abertos anualmente, 100 mil pessoas impactadas indiretamente e renda acumulada acima de R$ 120 milhões.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí