Sala do Empreendedor abre inscrições para curso "Melhores Práticas de Cobrança"

Sempre pensando no desenvolvimento empresarial dos MEIs de Paranavaí, a Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, vai realizar o curso “Melhores Práticas de Cobrança”. De forma gratuita, o curso vai garantir que o processo de cobrança junto ao seu cliente seja efetivo, além de ensinar técnicas e ferramentas que oportunizam a saúde financeira do seu empreendimento.

O curso tem vagas limitadas e será realizado nos dias 10, 17 e 24 deste mês na sede do Sebrae, das 14h às 17h. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/nRyiL1hNCp.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí