50ª ExpoParanavaí é adiada

Devido ao agravamento da pandemia do Coronavírus, a Diretoria da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná decidiu por adiar a realização da 50ª ExpoParanavaí.

Em um trecho da nota oficial a diretoria diz:

Embora com ambiente e números favoráveis, que garantem grande êxito na promoção, a diretoria da Sociedade Rural, exercendo sua política de responsabilidade social, decidiu adiar a 50ª ExpoParanavaí, que agora será realizada de 27 de maio a 5 de junho do corrente ano.

Esta medida tem como principal objetivo proteger o sistema público de saúde, uma vez que as aglomerações no Parque Costa e Silva poderiam contribuir para a disseminação do coronavírus.

O site Paranavaí Online elogia a postura da Sociedade Rural e irá acompanhar o desdobramento bem como divulgará as novas datas dos shows, assim que forem divulgadas.