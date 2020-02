A diretoria da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP) divulgou nesta quinta-feira (27/2) os artistas que vão se apresentar no Palco 2 RPC durante a 49ª ExpoParanavaí. As atrações foram selecionadas com base nos vídeos encaminhados através do site da Feira no período de inscrições.

“Este é o quinto ano consecutivo que abrimos espaço para os artistas locais e regionais no Palco 2 RPC. A ideia deste espaço é dar oportunidade para que novos talentos sejam revelados e artistas que estão iniciando seu trabalho possam alavancar suas carreiras. Ano a ano temos registrado um público médio de 5 mil pessoas prestigiando as apresentações no Palco 2, além da cobertura e divulgação da TV”, explica o vice-presidente da SRNP, Pedro Simonetti.

Este ano, o Palco 2 RPC tem oito dias de atrações confirmadas. Quem se apresenta na sexta-feira, dia 6 de março, é o cantor Cristóvão. No sábado, dia 7 de março, é a vez do grupo Mais Samba. Nos dois dias, as apresentações começam por volta das 1h30, logo após os shows nacionais no palco principal da arena.

No dia 8 de março, a programação especial é para o Domingo da Família, com apresentações da Turma do Mickey Vaqueiro e Luccas Neto. O artista Tio Leon também vai participar da tarde de atividades coordenando uma Oficina de Slimes. A programação do Domingo da Família começa às 17h no Palco 2 RPC.

A dupla Val Neto & Ricardo vai subir ao palco no dia 10 de março, terça-feira, às 21h. E na quarta, dia 11, vai ter apresentação dupla no Palco 2 RPC. Às 21h, a dupla Layza & Laleska sobe ao palco e, logo depois, quem comanda a festa é o DJ Rizzato.

Já na quinta-feira, dia 12, o show a Banda Garrafão começa às 22h30, logo após a primeira noite de montarias do Rodeio em Touros.

As duas últimas atrações confirmadas do Palco 2 RPC são a dupla Maks Freire & Alex, que se apresenta na sexta-feira, dia 13 de março, e o cantor Marco Diniz, com show marcado para o sábado, dia 14. Nestes dois dias as apresentações também começam por volta das 1h30, logo após os shows no palco principal da arena.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020